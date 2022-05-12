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В Госдуме предложили продавать ресурсы России только за рубли

Депутат Госдумы Хамзаев предложил продавать национальные ресурсы только за рубли

Фото: PIxabay

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что международную торговлю ключевыми национальными ресурсами России необходимо осуществлять только в рублях. Такую инициативу он предложил в беседе с Ura.ru.

Хамзаев призвал продавать за рубли не только энергоресурсы, но и национальные ресурсы страны. Это решение укрепляет отечественную валюту, считает он.

«Когда мы основные недра продаем в другой валюте, пусть и более распространенной, то мы усиливаем другую валюту. Здесь позиция Владимира Путина абсолютно государственная и правильная», — подчеркнул депутат.

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По словам политика, основная трудность заключается не в физической возможности оплаты за рубли, а в психологической. Он отметил, что некоторые страны не готовы торговать с Россией в ее валюте, поскольку привыкли к тому, что нужно делать иначе. При этом операции в бизнес-секторе могут осуществляться в любой валюте.

«Но суть остается главной — это наши народные достояния, наша валюта и мы выбираем в какой форме должна быть эта торговля. Это сложная, правильная и необходимая мера», — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев добавил, что у России существует множество способов противостоять санкциям Запада. Он напомнил, что большая часть металла на американском рынке поступает именно из России. «Если бы мы хотели идти по технологии выкручивания рук, такие возможности у нас тоже есть», — заключил он.

Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила российский газ в рублях. Он выразил уверенность, что операции в рублях продолжат осуществлять.

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Марина Совина
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