В Италии рассказали об оплачивающей российский газ рублями Германии

Премьер Италии Драги рассказал, что Германия уже оплатила российский газ в рублях

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях по предложенной Москвой схеме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — заявил Драги.

Он также выразил уверенность, что платежи за российский газ продолжатся.

9 мая Министерство экономики ФРГ разъяснило позицию Германии по поводу оплаты российского газа в рублях. В заявлении представителя Минэкономики сказано, что импортеры продолжат платить через «Газпромбанк» в евро. «Как оплачиваются поставки, мы много раз говорили. Ничего не меняется, есть договоры в евро, они будут выполняться», — заявил он и отметил, что «открытых пунктов» в этом вопросе нет.