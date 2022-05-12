Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР назвали число погибших мирных жителей за 12 недель эскалации на Украине

СЦКК сообщил, что за 12 недель эскалации на Украине в ЛНР погибли 25 мирных жителей

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) за 12 недель эскалации на Украине 25 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли, еще 50 получили ранения в результате действий украинских вооруженных формирований. Такое число назвали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины (ВФУ) за вышеуказанный период стали 75 мирных жителей, из которых 25 погибли и 50 человек получили ранения. Погиб один ребенок и четверо детей получили ранения», — сообщили в СЦКК.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022

Отмечается, что за 12 недель ЛНР подверглась 933 обстрелам. Украинская сторона применила 9616 боеприпасов, в том числе восемь ракет «Точка-У».

Атаки велись из реактивной системы залпового огня «Град», боевых машин «Ураган» (БМ-27) и «Смерч» (БМ-30), выпущено 1795 снарядов.

В СЦКК уточнили, что за указанный период было разрушено и повреждено 1040 домов в 98 населенных пунктах и 97 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представительство Донецкой народной республике (ДНР) в СЦКК сообщило об обстреле Донецка крупнокалиберными снарядами со стороны украинских войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли план Байдена развязать войну между НАТО и Россией
Финская энергетическая компания уйдет с российского рынка
Депутат Госдумы призвал регионы Украины последовать примеру Крыма
Перечислены улицы в Москве с новой дорожной схемой движения
При взрыве в российской воинской части погиб человек
Названы самые актуальные прически с челкой
В США модернизируют беспилотники Reaper
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Называвшийся сотрудником ФСБ россиянин попался на взятке
Стюардессы назвали недопустимую одежду для полетов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.