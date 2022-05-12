В ЛНР назвали число погибших мирных жителей за 12 недель эскалации на Украине

СЦКК сообщил, что за 12 недель эскалации на Украине в ЛНР погибли 25 мирных жителей

В Луганской народной республике (ЛНР) за 12 недель эскалации на Украине 25 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли, еще 50 получили ранения в результате действий украинских вооруженных формирований. Такое число назвали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины (ВФУ) за вышеуказанный период стали 75 мирных жителей, из которых 25 погибли и 50 человек получили ранения. Погиб один ребенок и четверо детей получили ранения», — сообщили в СЦКК.

Отмечается, что за 12 недель ЛНР подверглась 933 обстрелам. Украинская сторона применила 9616 боеприпасов, в том числе восемь ракет «Точка-У».

Атаки велись из реактивной системы залпового огня «Град», боевых машин «Ураган» (БМ-27) и «Смерч» (БМ-30), выпущено 1795 снарядов.

В СЦКК уточнили, что за указанный период было разрушено и повреждено 1040 домов в 98 населенных пунктах и 97 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представительство Донецкой народной республике (ДНР) в СЦКК сообщило об обстреле Донецка крупнокалиберными снарядами со стороны украинских войск.

