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Дети высадили сотни ясеней и кедров в Приморье

В Приморье дети высадили сотни ясеней и кедров в рамках акции «Сад Памяти»

Фото: Павел Усаченко / РИА Новости

В Приморье воспитанники местного лицея приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». Об этом в четверг, 12 мая, сообщает «МК».

Как уточняет издание, к акции присоединились около 20 школьников из лицея №3 во Владивостоке, которые занимаются в лесничестве «Березка». Детям также помогали педагоги, военные, добровольцы и специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Всего участники высадили сотни молодых ясеней и кедров. Новые деревья появились в районе Садгород на аллее у памятника авиаторам-пограничникам.

В апреле акция «Сад памяти» прошла в Белгороде. Там ее участники высадили 180 тополей и лип на территории парка имени Юрия Гагарина.

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Варвара Кошечкина
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