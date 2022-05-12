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В Совфеде заявили о риске объявления войны России

Сенатор Климов заявил о риске объявления войны России при вступлении Финляндии в НАТО
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Вступление Финляндии в НАТО — это неформальное объявление войны России. О таком риске заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

По словам парламентария, США в течение восьми лет упорно занимались изменением общественного мнения по отношению к России в Финляндии. В результате этого, в 2021 году социологические опросы стали показывать, что достаточно многих финнов удалось убедить в необходимости данного шага.

«С моей точки зрения, с личной точки зрения, относиться к этому следует таким образом: поскольку НАТО ведет необъявленную войну против России, то в этих условиях вступление любого государства в НАТО фактически означает неформальное объявление войны Российской Федерации», — подчеркнул Климов.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в НАТО Финляндия повысит свои оборонные возможности и усилит альянс. Они также заявили, что страна должна подать заявку в НАТО в первоочередном порядке.

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Сергей Истомин
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