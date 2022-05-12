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Пятерых крымчан отправили в тюрьму за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Суд дал пятерым крымчанам сроки за участие в «Хизб ут-Тахрир» и попытку захвата власти

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым жителям Крыма за участие в запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и подготовку насильственного захвата власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Четверо подсудимых — Тофик Абдулгазиев, Владлен Абдулкадыров, Иззет Абдуллаев и Меджит Абдурахманов — осуждены на 12 лет в колонии строгого режима. Пятый фигурант дела Билял Адилов — на 14 лет заключения. При этом на первые пять лет их отправят в тюрьму.

Суд установил, что крымчане в 2016 году стали участниками действовавшего на территории полуострова структурного подразделения запрещенной организации. Они изучали идеологические материалы, хранили дома незаконную литературу, вели пропаганду и вербовку среди местных жителей. Их задержали весной 2019 года.

Подсудимые свою вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Верховный суд России в 2003 году признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретил ее деятельность в стране.

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Любовь Ширижик
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