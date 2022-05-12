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В России создали интерактивную карту фильмов ужасов

Созданная в России интерактивная карта фильмов ужасов объединила 130 кинолент разных стран

Кадр: «Реинкарнация»

Команда международного кинофестиваля «Хоррор Фест» создала первую в России интерактивную карту фильмов ужасов, объединяющую 130 кинолент из разных стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Цифровое телевидение» сообщает ТАСС.

Представители холдинга уточнили, что функционал карты дает возможность узнать, в каких странах были сняты те или иные хорроры. Любители фильмов ужасов смогут ознакомиться с сюжетом картин, узнать об актерах и режиссерах, а также оценить мнение специалистов и узнать, почему они считают, что та или иная кинолента достойна просмотра.

Карта, которая будет регулярно обновляться, включает киноленты, созданные с конца XIX века и до наших дней. К настоящему моменту пользователям доступны фильмы из Индии, Египта, Сербии, Турции и других стран.

Отмечается, что создатели карты с 13 по 15 мая проведут в Москве и Санкт-Петербурге специальный проект «Хоррор Фест Уикенд», программа которого включает шесть фильмов, в числе которых «Реинкарнация», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Убийство священного оленя», «Антивирус» и «Будь моими глазами».

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Варвара Кошечкина
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