В США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций

В Конгрессе США предложили препятствовать участию РФ в работе ряда организаций

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предлагает американским чиновникам препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы ряда международных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 416 конгрессменов, двое высказались против. Он рассматривался наряду с пакетом других законопроектов против России, которые предусматривают применение различных санкций в отношении Москвы за проведение специальной операции на Украине.

Американские политики выступили за то, чтобы власти США добились «максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций. Также инициатива предполагает, что принимать соответствующие меры будут обязаны американский министр финансов, руководство Федеральной резервной системы США, а также Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он назвал «пинг-понгом» ответные санкции государств и призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговоры за круглым столом.