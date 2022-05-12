Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций

В Конгрессе США предложили препятствовать участию РФ в работе ряда организаций

Фото: Pixabay

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предлагает американским чиновникам препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы ряда международных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 416 конгрессменов, двое высказались против. Он рассматривался наряду с пакетом других законопроектов против России, которые предусматривают применение различных санкций в отношении Москвы за проведение специальной операции на Украине.

Американские политики выступили за то, чтобы власти США добились «максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций. Также инициатива предполагает, что принимать соответствующие меры будут обязаны американский министр финансов, руководство Федеральной резервной системы США, а также Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он назвал «пинг-понгом» ответные санкции государств и призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговоры за круглым столом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о захлестнувшей США волне русофобии
Конгресс США запретил Минфину менять на доллары средства России в МВФ
В Сербии выразили опасение новым санкциям Евросоюза против России
США решили добиваться облегчения долгового бремени Украины
Западу указали на трудности «наказания» России экономическими рычагами
В США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций
«Интер» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
Модель показала изменения во внешности после нанесения 600 тату
Раскрыты последствия возможных санкций против КНДР
Финляндия впервые раскроет официальную позицию властей по НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.