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США прокомментировали реакцию России на возможное вступление Финляндии в НАТО

Псаки: никаких агрессивных намерений со стороны НАТО в отношении России не существует

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала реакцию Москвы на возможность вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, НАТО является оборонительным альянсом, а не наступательным. Псаки подчеркнула, что, очевидно, никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует. Помимо этого, она рассказала, что Хельсинки и Стокгольм являются давними партнерами Вашингтона в сфере безопасности, которые сотрудничают с альянсом на протяжении многих лет.

Ранее Псаки ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО. По ее словам, США поддерживают политику открытых дверей НАТО. Псаки подчеркнула, что Вашингтон приветствует стремление любой страны присоединиться к альянсу.

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Марина Совина
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