В Белом доме оценили возможность присоединения Украины к НАТО

Псаки о перспективах Украины: поддерживаем стремление любой страны вступить в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, США поддерживают политику открытых дверей НАТО. Псаки подчеркнула, что Вашингтон приветствует стремление любой страны присоединиться к альянсу.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на июньский саммит альянса в Мадриде. По его словам, на саммите лидеры стран-участниц альянса должны одобрить новую стратегическую концепцию, а также утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.

