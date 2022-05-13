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Названа дата открытия курортного сезона в Анапе

В Анапе с 13 по 22 мая пройдут мероприятия, приуроченные к открытию пляжного сезона

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Открытие пляжного сезона в Анапе запланировано на 14 мая. Такую дату назвали в администрации города, передает интернет-портал «93.ru».

Приуроченные к событию мероприятия будут проходить на курорте с 13 по 22 мая. Так, 13 мая начнутся соревнования по триатлону Ironstar, включающие заплыв на 1,5 километра, 40 километров велогонки и забег на 10 километров.

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С 14 по 28 мая на центральной аллее главного городского парка будет проходить этногастрономическая ярмарка «А.Море Вина», на которой будет представлена продукция более 25 виноделен и гаражистов юга России. В программе предусмотрена дегустация и презентация новых сортов вин.

Кроме того, в районе центрального пляжа для отдыхающих будут проходить занятия йогой и фитнесом, турниры по пляжному футболу и армрестлингу, а также мастер-классы. Вечером жителям и гостям Анапы будут показывать фильмы и концерты.

Ранее сообщалось, что в Анапе в 2022 году планируется создать новый объект эногастрономического туризма «Винную деревню». Отмечается, что туристический проект будет реализован в станице Гостагаевской в несколько этапов.

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Валентина Процкова
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