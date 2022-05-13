Врач опроверг стереотипы о распространенном заболевании

Кардиолог Гандельман заявил, что избыток жирной пищи не является причиной атеросклероза

Врач-кардиолог Герман Гандельман опроверг четыре стереотипа об атеросклерозе. Мифы об этом распространенном заболевании он развеял в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

Первым стереотипом, о котором высказался доктор, стало утверждение, что причиной атеросклероза якобы является избыточное употребление жирной пищи. «Это миф. 85 процентов холестерина, который образует наши атеросклеротические бляшки, формируются в самом организме, а именно в печени. (...) Через пищу очень сложно сильно поднять уровень холестерина», — объяснил кардиолог.

Гандельман заявил, что атеросклероз, вопреки стереотипам, может быть бессимптомным заболеванием. Помимо того, он назвал мифом представление о том, что этот недуг развивается только у пожилых людей. Специалист привел в пример семейную гиперхолестеринемию — наследственное заболевание, которое проявляется в том числе у детей и молодых людей и может приводить к инфарктам и инсультам.

В заключение кардиолог отметил, что «почистить» сосуды употреблением специальных препаратов статинов невозможно. «Если вы начнете принимать статины на ранней стадии [атеросклероза], какие-то бляшечки чуть станут меньше, но основной механизм лекарственных препаратов — стабилизировать существующие бляшки и не дать развиться новым бляшкам», — рассказал он. Доктор также добавил, что методики «чистки» сосудов в медицине пока не существует.

Ранее Гандельман вместе с другими ведущими программы «Жить здорово!» назвал способы улучшить здоровье за пять минут. Специалисты порекомендовали зрителям посвятить это время физическим упражнениям, проветриванию помещения и объятиям.