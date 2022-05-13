Врачи раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут
Ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут. Для хорошего самочувствия они посоветовали зрителям посвятить это время физическим упражнениям, объятиям и проветриванию помещения. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.
«Есть исследования, которые показывают, что физические упражнения, даже пятиминутные, приводят к снижению холестерина», — заявил один из ведущих программы, врач-невролог Дмитрий Шубин. Он подчеркнул, что речь идет о липопротеинах низкой плотности, которые влияют на образование в сосудах атеросклеротических бляшек. По словам специалиста, холестерин во время физической нагрузки снижается, так как в печени становится больше рецепторов, отвечающих за его метаболизм.
Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал потратить пять минут на проветривание помещения. Специалист заверил, что при проветривании вероятность и риски инфекционных заболеваний уменьшаются в несколько раз.
Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, обратил внимание на важность объятий. Доктор отметил, что при объятиях выделяется гормон окситоцин, позволяющий человеку успокоиться. «Когда человек спокоен, снижается артериальное давление. Поэтому мы должны обниматься друг с другом, чтобы артериальное давление оставалось нормальным», — посоветовал он. Ведущая программы Елена Малышева при этом подчеркнула, что для хорошего самочувствия в день нужно обняться восемь раз.
Ранее офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» развеял миф о катаракте. Врач заявил, что не нужно ждать ее «созревания», чтобы сделать операцию.