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Врачи раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут

Врач Продеус заявил, что проветривание помещений уменьшает риски инфекций в несколько раз

Кадр: «Жить здорово!» / Первый канал

Ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут. Для хорошего самочувствия они посоветовали зрителям посвятить это время физическим упражнениям, объятиям и проветриванию помещения. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Есть исследования, которые показывают, что физические упражнения, даже пятиминутные, приводят к снижению холестерина», — заявил один из ведущих программы, врач-невролог Дмитрий Шубин. Он подчеркнул, что речь идет о липопротеинах низкой плотности, которые влияют на образование в сосудах атеросклеротических бляшек. По словам специалиста, холестерин во время физической нагрузки снижается, так как в печени становится больше рецепторов, отвечающих за его метаболизм.

Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал потратить пять минут на проветривание помещения. Специалист заверил, что при проветривании вероятность и риски инфекционных заболеваний уменьшаются в несколько раз.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, обратил внимание на важность объятий. Доктор отметил, что при объятиях выделяется гормон окситоцин, позволяющий человеку успокоиться. «Когда человек спокоен, снижается артериальное давление. Поэтому мы должны обниматься друг с другом, чтобы артериальное давление оставалось нормальным», — посоветовал он. Ведущая программы Елена Малышева при этом подчеркнула, что для хорошего самочувствия в день нужно обняться восемь раз.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» развеял миф о катаракте. Врач заявил, что не нужно ждать ее «созревания», чтобы сделать операцию.

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Олег Давыдов
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