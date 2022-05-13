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Картины русских авангардистов вернулись в Россию

Глава Минкульта Любимова сообщила, что картины русских авангардистов вернулись в РФ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Картины русских художников-авангардистов, в том числе полотна Кандинского и Малевича, вернулись в Россию из Южной Кореи. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Проделана большая работа. Мы благодарим коллег из Министерства иностранных дел, посольства Российской Федерации в Сеуле, транспортную компанию Art-Courier за неоценимую помощь в процессе возвращения музейных предметов», — написала Любимова.

Произведения прибыли в двух фургонах, в каждом из них было по одному вооруженному сотруднику​​​.

Сейчас картины находятся в Москве, после всех необходимых процедур произведения будут отправлены в родные музеи.

Выставка «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля. Полотна застряли в Южной Корее из-за отсутствия авиарейсов.

В середине апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Европу в попытке «прикарманить» российские картины и назвал воровством попытку Запада задержать их в связи с «бюрократическими проволочками». По словам Медведева, ситуация с российскими произведениями искусства является хорошим уроком миру на будущее. По мнению политика, властям европейских стран «нельзя верить на слово», чтобы имущество не оказалось под арестом.

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Марина Совина
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