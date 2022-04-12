Медведев обвинил Европу в попытке «прикарманить» российские картины

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал воровством попытку Запада задержать российские картины

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обвинил Европу в попытке «прикарманить» российские картины и назвал воровством попытку Запада задержать их в связи с «бюрократическими проволочками».

По его словам, Евросоюз «нахраписто заставил» Финляндию под надуманными предлогами санкций удерживать на границе картины из коллекций Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии, и только колоссальными усилиями МИД России удалось получить разрешение на перевозку и вернуть их на родину.

Но что характерно: Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина многие европейцы с клиническим удовольствием предают анафеме. А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить. Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

Медведев заявил, что сложившаяся ситуация с российскими произведениями искусства является хорошим уроком миру на будущее. По мнению политика, властям европейских стран «нельзя верить на слово», чтобы имущество не оказалось под арестом.

Зампред Совбеза указал, что участие России в международных выставках в дальнейшем возможно, однако это будет происходить «в нормальных цивилизованных странах, для которых международное право — не пустой звук».

4 апреля специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о задержании в Финляндии российских картин, участвовавших в выставке в Италии. Он объяснил задержку санкциями, введенными Евросоюзом.

9 апреля стало известно, что экспонаты Эрмитажа вернулись в Россию. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини. Уточняется, что запрет на вывоз груза был снят после уточнения, что выставочные обмены имеют особый статус даже в условиях санкционных ограничений.

В это же время французские СМИ начали распространять информацию о задержании двух картин из собрания русских коллекционеров живописи братьев Михаила и Ивана Морозовых, не называя авторов полотен. Отмечалось, что одна картина принадлежит российскому бизнесмену, на которого распространяются санкции. Вторая значится в собственности одного из российских музеев и требует специальных условий для безопасного возвращения. Российское посольство в Париже не подтвердило эти сообщения.

«Россия не будет закрываться от мира»

Медведев заявил, что Россия на намерена закрываться от мира, страна имеет насыщенную повестку взаимодействия со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки, для нее открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

Зампред Совбеза выразил уверенность, что власти и профильные организации в этих государствах помогут российским музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и другим представителям творческих профессий «не выпасть из международной обоймы».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что страны Запада устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. В качестве примера она привела певицу Анну Нетребко, чьи спектакли в театре «Ла Скала» были отменены, а также дирижера Валерия Гергиева, которого отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре.

«Запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд»

Медведев отметил, что запрет на русскую культуру является «актуальным западным трендом», отметив, что в некоторых случаях придется добиваться правды в судах.

Запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

Политик сыронизировал, что известный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» полностью попадает в категорию, «подлежащую "забаниванию" на Западе».

Русский фильм про войну? Да, про сражение с «цивилизованными европейцами» из Ливонского ордена. Русские бьют немцев? Еще как! Русские славят оружие? Конечно, «кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Все основания для запрета! Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

Ранее советский и российский певец Юрий Лоза назвал «кастрацией» мировой культуры запрет писателя Федора Достоевского и композитора Петра Чайковского на Западе. По его словам, Чайковский останется великим композитором, даже если его произведения перестанут слушать в западных странах.

