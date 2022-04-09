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Задержанные в Финляндии картины вернулись в Россию

Эрмитаж сообщил о возвращении в Россию задержанных в Финляндии картин

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Экспонаты Эрмитажа, участвовавшие в выставке в Италии и задержанные на пути в РФ таможенной службой Финляндии, вернулись в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

Среди возвращенных экспонатов — работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини. Уточняется, что запрет на вывоз груза был снят после уточнения, что выставочные обмены имеют особый статус даже в условиях санкционных ограничений.

Музей выразил благодарность Министерству иностранных дел России, сотрудникам российского посольства в Финляндии, Правительству РФ и Министерству культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку.

4 апреля специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о задержании в Финляндии российских картин. Он объяснил задержку санкциями, введенными Евросоюзом.

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Ксения Назарова
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