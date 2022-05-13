Украинка заработала миллионы благодаря большой груди и решила от нее избавиться

Украинка заработала миллионы на большой груди, но решила избавиться от нее из-за боли

Модель Луиза Ховански заработала миллионы на большой груди и решила избавиться от нее посредством операции. Интервью с ней приводит издание The Sun.

28-летняя жительница Украины утверждает, что ее природные формы предоставили ей возможность зарабатывать до 50 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей) в месяц на платформе OnlyFans. «Возможно, меня никогда не возьмут на работу учителем, но я изо всех сил стараюсь сделать свою жизнь финансово стабильной», — пояснила она.

Однако, по словам девушки, с девяти лет она испытывает постоянную боль и чувствует себя некомфортно в любой одежде. Кроме того, украинка сталкивается с трудностями во время занятий спортом. «Люди пристально смотрят на меня, когда я ношу водолазки или футболки, поэтому я выхожу на улицу только в одежде больших размеров и сливаюсь с толпой», — рассказывает манекенщица.

Ховански также призналась, что ее грудь является частым поводом для насмешек и давления в интернете. Кроме того, героиня материала утверждает, что подвергалась преследованиям, из-за чего начала беспокоиться за собственную безопасность. По этим причина она приняла решение сделать операцию по уменьшению бюста в ближайшие годы.

Ранее в мае 21-летняя жительница Австралии Мэдди Эндрюс была обладательницей пятого размера груди, однако решилась на операцию и уменьшила ее до второго. По словам Эндрюс, ее грудь выросла до пятого размера к 18-летию. Сначала ей нравилось, что выдающиеся формы привлекают внимание, но со временем австралийка устала от физической боли, невозможности уснуть по ночам и ухмылок мужчин. Девушка не могла держать прямую осанку, с трудом танцевала и выполняла основные физические упражнения. Шея и грудь постоянно болели, а бюстгальтеры впивались в спину.