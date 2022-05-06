Обладательница большой груди уменьшила ее до второго размера и стала счастливой

Daily Mail: жительница Австралии уменьшила грудь, чтобы не привлекать внимание мужчин

21-летняя жительница Австралии Мэдди Эндрюс была обладательницей пятого размера груди, однако решилась на операцию и уменьшила ее до второго. Девушка призналась, что не пожалела об этом, и стала счастливой, освободившись от стереотипов, сообщает Daily Mail.

По словам Эндрюс, ее грудь выросла до пятого размера к 18-летию. Сначала ей нравилось, что выдающиеся формы привлекают внимание, но со временем австралийка устала от физической боли, невозможности уснуть по ночам и ухмылок мужчин. Девушка не могла держать прямую осанку, с трудом танцевала и выполняла основные физические упражнения. Шея и грудь постоянно болели, а бюстгальтеры впивались в спину.

Помимо физической боли, Эндрюс начала чувствовать себя неуверенно и пряталась в мешковатой одежде, чтобы избежать взглядов. «Я была "подружкой с большой грудью", которую щупали, и которой завидовали. Я улыбалась и смеялась над этим, но внутренне спрашивала себя: "Это все, что люди видят во мне? Я привлекательна только из-за моей груди?"» — рассказала она. Девушка боялась, что ношение топов с глубоким вырезом может создать неверное впечатление о ней и снимала верхнюю одежду только в компании своего возлюбленного.

В начале года Эндрюс решилась на операцию по уменьшению груди. В феврале хирурги провели операцию, которая стоила более шести тысяч долларов (более 400 тысяч рублей). По ее словам, она не жалеет, что уменьшила грудь на три размера. «Шея, плечи или спина больше не болят. Теперь я нравлюсь себе намного больше», — заключила девушка.

Ранее сообщалось, что в Казани школьнице по имени Виктория после трех лет ожидания хирургического вмешательства провели операцию по уменьшению груди. Ей удалили лишнюю ткань весом 12 килограммов.