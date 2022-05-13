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Женщина с самыми большими бровями в Британии показала похожего на нее избранника

Британка Сэмми-Джо Хейлфорд показала возлюбленного с нарисованными как у нее бровями

Фото: Sammie-Jo Hailford

Британка Сэмми-Джо Хейлфорд, известная как женщина с самыми большими бровями в стране, показала похожего на нее бойфренда. На соответствующие фото в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Star.

Так, блогерша Хейлфорд позировала в компании возлюбленного Бейли Пайка. На размещенных кадрах видно, что у обоих на лицах изображены черные брови, которые почти доходят до линии роста волос на голове. Кроме того, блогерша нарисовала себе подводкой для глаз усы и бороду, а ее избранник добавил к образу выполненные в той же технике очки.

«Пары, которые хмурят брови вместе, остаются вместе. (...) Я думала, что такие люди существуют только в сказках, но теперь он всегда рядом со мной в реальной жизни», — прокомментировала совместные фото с возлюбленным британка.

Вдобавок Хейлфорд поделилась кадрами с Пайком в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 143 тысячи подписчиков. «Вы двое очень милые», «Идеальная пара», «При виде вас я чуть печеньем не подавился», — писали под постом восторженные пользователи сети.

В марте пользователи сети пригрозили Хэйлфорд лишением родительских прав из-за ее нестандартного внешнего вида. Так, воспитывающая двоих детей женщина подверглась травле в интернете из-за пристрастия к макияжу. Британка рассказала, что начала красить брови жидкой черной подводкой около года назад. С каждым разом она увеличивала толщину линий, пока их верхние границы не достигли середины лба. Из-за необычной внешности блогерша прослыла обладательницей самых больших бровей в стране.

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Алина Гостева
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