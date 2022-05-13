Сексолог назвала способ спасти отношения зависимых от телефонов и телевизора

Врач Хартлейн: парам необходимо проводить вместе время без гаджетов

Сексолог Кэтрин Хартлейн назвала способ, как не дать экранной зависимости — от телефонов или телевизора — навредить отношениям. Ее советы цитирует издание Metro.

По словам Хартлейн, спасать отношения зависимых от телефонов и телевизора необходимо, если просмотр новостей и бездумное пересматривание шоу мешают проводить время вместе. «Когда технологии мешают эмоциональным привязанностям, можно говорить о блулайтинге — это проверка телефона во время беседы, невозможность сфокусироваться на партнере, прерывание на гаджеты во время секса», — рассказывает врач.

Для борьбы с блулайтингом она рекомендует парам не брать телефоны в спальню и устраивать паузы в использовании гаджетов. «Запланируйте совместное время без технологий — хотя бы приготовьте что-то вместе дома — и это освежит вашу связь», — советует Хартлейн.

Кроме того, сексолог советует устраивать свидания, во время которых в телефонах будут отключены уведомления.

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