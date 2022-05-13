Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности бляшек под глазами и на верхних веках

Диетолог Белоусова назвала желтоватые бляшки вокруг глаз признаком высокого холестерина

Фото: Dhyamis Kleber / Pexels

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала причины появления бляшек под глазами и на верхних веках. В беседе с радио Sputnik специалист предупредила россиян об опасности этого кожного дефекта и о том, что с этой проблемой надо идти не к косметологу, а к терапевту, и сдавать анализы.

Белоусова сказала, что бляшки под глазами желтоватого или сероватого оттенка часто появляются у людей старше 40 лет. Этот кожный дефект называется ксантелазмой и может быть признаком высокого уровня холестерина в крови, который, в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний, а также ухудшает общее состояние эпидермиса.

Материалы по теме:
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля 2016
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021

Диетолог посоветовала проверять уровень холестерина не реже раза в год, и, если результаты покажут, что он повышен, стоит обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

Ранее нутрициолог и диетолог Лола Биггс перечислила продукты, которые помогут облегчить боль при менструации. В числе прочего она рекомендовала включить в рацион жирную рыбу, богатую омега-3 кислотами, которые помогут уменьшить воспаление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.