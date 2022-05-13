Диетолог предупредила об опасности бляшек под глазами и на верхних веках

Диетолог Белоусова назвала желтоватые бляшки вокруг глаз признаком высокого холестерина

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала причины появления бляшек под глазами и на верхних веках. В беседе с радио Sputnik специалист предупредила россиян об опасности этого кожного дефекта и о том, что с этой проблемой надо идти не к косметологу, а к терапевту, и сдавать анализы.

Белоусова сказала, что бляшки под глазами желтоватого или сероватого оттенка часто появляются у людей старше 40 лет. Этот кожный дефект называется ксантелазмой и может быть признаком высокого уровня холестерина в крови, который, в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний, а также ухудшает общее состояние эпидермиса.

Диетолог посоветовала проверять уровень холестерина не реже раза в год, и, если результаты покажут, что он повышен, стоит обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

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