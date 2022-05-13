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Диетологи назвали продукты для уменьшения боли при менструациях

Врач Лола Биггс посоветовала есть рыбу и перезревшие фрукты при болезненных менструациях

Фото: cottonbro / Pexels

Нутрициологи и диетологи назвали женщинам продукты для уменьшения болей при ежемесячных кровотечениях и ПМС. Врачи посоветовали употреблять в пищу блюда, с помощью которых можно уменьшить концентрацию эстрогена в организме, передает Daily Mail.

Нутрициолог и диетолог Лола Биггс советует при болезненных менструациях есть содержащие жирные кислоты омега-3 продукты, например жирную рыбу (сардины, лосось, скумбрию). По ее словам, это поможет уменьшить воспалительные процессы.

Нутрициолог, терапевт Грейс Кингсвелл добавляет, что боль может вызывать переизбыток гормона эстрогена. Уравновесить его гормоном прогестероном, уточняет она, может богатая пищевыми волокнами диета. «Благодаря эстрогену женщина может чувствовать себя великолепно, но именно высоким уровнем эстрогена обусловлены тяжелые циклы, ПМС, болезненные месячные», — говорит она, рекомендуя добавлять в диету богатые волокнами перезревшие фрукты, приготовленные овощи.

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В свою очередь, отмечает Кингсвелл, яйца, семена льна и ягоды могут повысить уровень эстрогена, поэтому от этих продуктов лучше временно отказаться.

Ранее американские врачи заявили, что страх перед онкологическими заболеваниями часто приводит к тому, что женщины обычно не обращают внимание на настораживающие симптомы. Среди всех названных симптомов специалисты особо выделяют аномальное вагинальное кровотечение.

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Александра Лисица
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