РИА Новости: британские военные принимают участие в управлении операциями ВСУ на передовой

Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно принимают участие в управлении операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Об этом РИА Новости рассказали российские силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.

По их информации, британские военные работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинской армии и вносят коррективы в планы командования ВСУ. Отмечается, что, помимо прямого управления украинскими войсками и координации действий родов войск, британцы прибегают к средствам разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные.

Помимо этого, источники издания сообщили, что одним из формальных результатов деятельности рабочей группы британских офицеров является составление карты оперативной обстановки на передовой для распространения через американский Институт по изучению войны (ISW).

Ранее российские силовики со ссылкой на источники рассказали, что британские военные были переброшены в Киев после начала спецоперации России, чтобы командовать обороной столицы. По их данным, после стремительного продвижения российской армии к Киеву 24 февраля британские офицеры действующего резерва, которые помогали с разведданными штабу «АТО» в Краматорске, отправились в город.

