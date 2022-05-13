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Стало известно о переброске британских военных в Киев после начала спецоперации

РИА Новости: британские офицеры уехали руководить обороной Киева после начала спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Британские военные были переброшены в Киев после начала спецоперации России, чтобы командовать обороной столицы. Об этом РИА Новости рассказали российские силовики со ссылкой на свои источники в Вооруженных силах Украины.

По их данным, после стремительного продвижения российской армии к Киеву 24 февраля британские офицеры действующего резерва, то есть военные, работающие под прикрытием, которые помогали с разведданными штабу «АТО» в Краматорске, отправились в город. Там они отвечали за руководство обороной столицы из штаба, который располагается на территории школы №72, добавил собеседник агентства.

Ранее в Мариуполе сдались в плен британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер. Вскоре они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинскими спецслужбами главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Власти Великобритании также подтвердили гибель гражданина страны, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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