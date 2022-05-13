Убегающих от пыльной бури россиян сняли на видео

В сети появилось видео мощной пыльной бури в Брянской области, от которой бегут жители

В городе Новозыбкове Брянской области сняли на видео людей, которые убегают от мощной пыльной бури. Ролик публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, что пыльная буря охватила большую площадь, видимость практически нулевая. В какой-то момент в ее эпицентре видно двух человек, которые убегают от урагана. На другой видеозаписи показана пыльная буря издалека.

По данным авторов канала, порывы ветра в российском регионе достигали 27 метров в секунду. В итоге пострадали три человека, среди них есть ребенок.

Ранее ураган обрушился на Курскую область — он снес крыши зданий и попал на видео. В МЧС сообщили, что непогода оставила без света девять тысяч человек, также в регионе частично пропала связь.