В российском регионе ураган сорвал крыши зданий и попал на видео

Очевидцы показали на видео срывающий крыши зданий ураган в Курской области

Ну Курскую область обрушился ураган. Кадры, на которых видно, как мощный поток сносит крыши зданий, 13 мая публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

Мощный ветер также вырвал с корнем деревья и повредил ЛЭП, оставив местных жителей без связи и электричества. По данным МЧС, в Курске без света остались девять тысяч человек. В настоящий момент спасатели уже восстановили подачу электричества в большую часть домов. О пострадавших не сообщается.

Порывистый ветер до 20 метров в секунду и «желтый» уровень погодной опасности сохранятся в российском регионе до конца дня.

Ранее в мае в Кировской области в районе арт-парка «Таинственный лес» люди заметили редких ползущих снежных улиток, именуемых снежными аммонитами.