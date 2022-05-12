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69-я параллель

В российском регионе заметили ползущих снежных улиток

В Кировской области россияне заметили ползущих снежных улиток

Фото: страница «Таинственный лес» во «ВКонтакте»

В Кировской области в районе арт-парка «Таинственный лес» люди заметили редкие ползущие снежные улитки. Их кадры опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Подобные улитки называются снежными аммонитами. Они могут образоваться, когда температура воздуха выше точки замерзания воды, а ветер — умеренный, не способный разрушить снежные улитки.

Некоторые пользователи соцсети написали в комментариях, что впервые увидели это природное явление в российском регионе.

Размер снежных улиток может достигать одного метра. Снег становится похожим на улитку тогда, когда ветер сворачивает на бровке склона кромку снега, чтобы она сползла вниз по склону.

Ранее редкое природное явление в Арктике снял на видео капитан атомного ледокола. Он запечатлел солнечное гало — оно появляется из-за оптической иллюзии.

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Анастасия Шейкина
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