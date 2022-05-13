Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск раскритиковал американцев за лень

Илон Маск раскритиковал американцев и призвал брать пример с трудолюбия китайцев

Фото: Britta Pedersen / AP

Глава Tesla Илон Маск в интервью Financial Times раскритиковал американскую трудовою этику, упрекнул соотечественников в лени и призвал брать пример с Китая, который опирается на трудолюбие и развитие производства.

Отвечая на вопрос о самых перспективных стартапах в области производства электрокаров, Маск порекомендовал делать ставку именно на китайские компании. «В Китае много суперталантливых и трудолюбивых людей, которые твердо верят в производство. Если понадобится, они готовы работать хоть до ночи, хоть до утра, тогда как в Америке люди стараются появляться на работе как можно реже», — подчеркнул миллиардер.

Бизнесмен также предрек скорый конец локдауна в Китае и сказал, что эпидемиологическая обстановка в КНР вряд ли серьезно отразиться на работе автомобильных заводов Tesla. Маск отметил, что Китай — очень важный рынок для Tesla, на который, возможно, будет приходится четверть всего бизнеса компании.

В феврале компания Tesla заявила о планах запуска дизайн-центра для разработки автомобилей специально для китайского рынка. В 2009 году Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире автомобильным рынком — с тех пор страна сохраняет это звание. В 2021 году Tesla продала в Китае 321 тысячу своих автомобилей, что на 117 процентов больше, чем в 2020-м.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.