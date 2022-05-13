Подписчики Бузовой объяснили изменения в ее внешности

Поклонники объяснили изменения по внешности певицы Ольги Бузовой ее резким старением

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась новым видео и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились в Telegram-канале звезды.

36-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она едет в салоне автомобиля и жалуется на переменчивую погоду в Москве. Артистка продемонстрировала фанатам яркий макияж. На размещенных кадрах видно, что на веки поп-исполнительницы нанесены блестящие тени, а на губы — бледно-розовая помада.

Поклонники не оценили внешний вид Бузовой и объяснили изменения во внешности певицы ее резким старением. «Все было бы хорошо, если бы не осунувшееся лицо, как у бабушки», «Оля заметно постарела», «Оля, макияж тебя старит», «Что с макияжем? Выглядишь как старуха», «Что-то не так с лицом Бузовой», — высказывались пользователи сети.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на Telegram за искажение лица. 36-летняя знаменитость рассказала, что социальная сеть специально подрывает самооценку людей. По словам певицы, качество роликов, снятых ею с отсутствием фильтров в Telegram-канале, заметно отличается от аналогичных сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).