Александр Васильев назвал кобальт универсальным для каждого человека цветом

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев назвал один подходящий каждому человеку цвет. Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

Васильев заявил, что кобальтовый синий тон универсален для всех, независимо от оттенка волос того, кто его выбирает. «Кобальт подходит абсолютно всем: и блондинкам, и шатенкам, и брюнеткам. Это универсальный цвет», — пояснил собеседник издания, отметив, что он остается популярным на протяжении трех лет.

Кроме того, историк моды указал, что интенсивный синий стал заменой актуальному ранее «траурному» черному цвету.

В апреле Александр Васильев раскрыл главные тренды 2022 года. Так, Васильев посоветовал приобрести клетчатые рубашки, которые, по его словам, будут особенно популярны в течение нескольких сезонов. Специалист пояснил, что в данный момент классика стала главенствовать над другими стилями.