Абоненты МТС смогут оплачивать покупки со счета телефона в кредит

МТС и МТС Банк запустили кредитную опцию «Лимит», позволяющую оплачивать онлайн-покупки

Компания МТС и МТС Банк запустили кредитную опцию «Лимит», позволяющую абонентам оставаться на связи и оплачивать онлайн-покупки, если на мобильном счете кончились деньги. Об этом говорится в сообщении МТС.

Абонент с «минусом» на счете, может ежемесячно тратить до 3 000 рублей. Бесплатный льготный период составляет пять дней, а при его истечении при задолженности свыше 1 000 рублей будет взиматься плата в размере 149 рублей в месяц.

С помощи этой опции также можно оплачивать услуги и покупки с мобильного счета на различных онлайн-сервисах, в том числе на сайте МТС и в мобильном приложении МТС Деньги.

В последнее время платежи с мобильного счета стали популярны при оплате услуг связи и ЖКХ, игр, подписок и контента в соцсетях, штрафов и налогов, погашения кредитов и особенно для покупок в онлайн-магазинах. Что интересно, с мобильного счета МТС можно платить за покупки в онлайн-сторах Apple и Huawei. Вопрос решается просто: чтобы пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и AppStore, нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Важно, чтобы номер телефона был оформлен на частного пользователя.

Как отметили в МТС, преимущество платежа со счета телефона в том, что для оплаты не нужна банковская карта. При покупке достаточно указать номер телефона, так как мобильный счет есть у каждого владельца SIM-карты МТС. Подключаемая бесплатно опция «Лимит» выручит тогда, когда банковская карта заблокирована или на ней нет денег, при этом для ее активации абонентам МТС ничего дополнительно оформлять не нужно.

