Стало известно о многомиллиардных долгах туроператоров за отмененные туры

Ростуризм: долг туроператоров за отмененные туры составил 40 миллиардов рублей

Долг туроператоров за путевки, отмененные в 2022 году из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 миллиардов рублей. Об этом стало известно из заявления руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства, выполнять обязательства перед путешественниками можно при наличии доступных массовых зарубежных направлений. В настоящий момент Ростуризм работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы обеспечивать безопасность российских путешественников.

Догузова отметила, что для этого необходимо увеличить количество рейсов. «Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств», — пояснила она.

Ранее 9 апреля Россия сняла ограничение на выполнение чартерных и регулярных рейсов в 52 дружественные страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, что позволяет расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.