Одна из крупнейших авиакомпаний мира начнет принимать оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates, которая является одним из крупнейших перевозчиков мира по версии Forbes, начнет принимать оплату в биткоинах. Об этом сообщает издание Arab News.

По словам главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха, авиакомпания также добавит на свой сайт собственные NFT-токены. Точных сроков запуска новой системы представитель не назвал.

Он также добавил, что Emirates потребуется нанять новых сотрудников для разработки приложений, которые будут отслеживать потребности клиентов.

Ранее в мае авиакомпания Turkish Airlines перестала принимать карты российской платежной системой «Мир» для оплаты билетов. В системе всплывает ошибка, и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.

