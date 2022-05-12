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Turkish Airlines перестала принимать карту «Мир»

«Известия»: Turkish Airlines и TT-Turk начали блокировать оплату по картам «Мир»
Markus Mainka

Markus Mainka. Фото: Globallookpress.com

Ряд турецких онлайн-сервисов перестал принимать оплату по картам «Мир» на фоне западных санкций, введенных в отношении России. Об этом пишут «Известия».

Так, блокировать операции по картам отечественной платежной системы начал национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines. При этом пользователи отмечают, что компания не позволяет оплачивать билеты на сайте не только российскими картами, выпущенными подсанкционными банками, но и теми, которые под санкции не попали. В системе всплывает ошибка, и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты. 

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Также запрещать операции по картам российской платежной системы начал популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку товаров в Россию. В настоящее время пользователи не могут оплатить заказы картами Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие».

Ранее в мае специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об особенностях полетов в Анталью на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Так, рекомендуется не приезжать в аэропорт за три часа до вылета, так как сейчас Внуково не очень загружено и регистрация на рейс проходит без задержек.

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Валентина Процкова
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