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Россиянам рассказали об особенностях полетов в Турцию на рейсах Turkish Airlines

В АТОР рассказали о проверке «через раз» результатов ПЦР-тестов на рейсах Turkish Airlines

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об особенностях полетов в Анталью на рейсах крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Такая информация появилась на сайте организации.

Так, эксперты посоветовали не приезжать в аэропорт за три часа до вылета, так как сейчас Внуково не очень загружено и регистрация на рейс проходит без задержек. Отмечается, что сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов проверяют «через раз», поэтому путешественникам посоветовали не забывать необходимые документы.

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Посадка в самолет проходит в два этапа в зависимости от номера кресла. Пускают на борт только в масках, несмотря на распоряжение турецких властей об отмене требования ношения средств защиты в транспорте.

В самолете пассажирам предлагают бесплатные наушники и доступ к мультимедийным материалам. Также бортпроводники подают фирменный обед Turkish Airlines, который состоит из салата, горячего блюда, булочки и десерта. Из напитков бесплатно можно получить не только привычные чай, кофе и соки, но и алкоголь: пиво, красное и белое вино в бутылочках. Время в пути составляет 4 часа 25 минут.

Ранее в апреле авиакомпания Turkish Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью. В расписании аэропорта рейсы стоят ежедневно вплоть до 17 октября, после — по три раза в неделю до 29 октября. Время в пути составляет чуть больше пяти часов.

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Мария Гейн
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