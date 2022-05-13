Евросоюз выделит Украине новый крупный пакет военной помощи

Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро

Евросоюз предоставит Украине еще 500 миллионов евро в качестве военной помощи, страны-участники организации в ближайшие дни достигнут договоренности об объявлении эмбарго российской нефти, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине. Таким образом, общая сумма составит два миллиарда евро», — резюмировал глава евродипломатии.

О планах увеличения военной помощи Украине Боррель впервые объявил 12 мая. Предположительно, средства для нового крупного пакета будут выделены из Европейского фонда мира, однако данный план пока не согласован. Ожидается, что предложение о выделении средств будет включено в повестку ближайшей встречи министров иностранных дел ЕС.

С начала марта Евросоюз из средств фонда выделил Украине 1,5 миллиарда евро на закупки оружия и военной техники. Кроме того, многие страны сообщества предоставили оружие на двусторонней основе.