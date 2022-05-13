Международный фестиваль виолончелистов стартовал в Саратове

В Саратове 12 мая стартовал международный фестиваль виолончелистов им. Кнушевицкого

В Саратове в четверг, 12 мая, стартовал международный фестиваль виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава Минкульта региона Наталья Щелканова.

Собеседница агентства уточнила, что культурное мероприятие открылось выступлением Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии. Были исполнены такие произведения, как «Романс для виолончели» Р. Штрауса, «Венгерская рапсодия» Д. Поппера, «Вариации на тему рококо» П. Чайковского, и другие.

По ее словам, в рамках фестиваля запланировано проведение четырех концертов камерной музыки. Радовать публику будут не только мастера русской виолончельной школы, но и приглашенные музыканты из Белоруссии, Армении, КНР, Казахстана, Южной Кореи и других государств.

Отмечается, что международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого проходит с 2012 года. За прошедшие годы было проведено пять конкурсов. Данное мероприятие является единственным в России международным состязанием по специальности «виолончель».