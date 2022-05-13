Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Международный фестиваль виолончелистов стартовал в Саратове

В Саратове 12 мая стартовал международный фестиваль виолончелистов им. Кнушевицкого

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

В Саратове в четверг, 12 мая, стартовал международный фестиваль виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава Минкульта региона Наталья Щелканова.

Собеседница агентства уточнила, что культурное мероприятие открылось выступлением Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии. Были исполнены такие произведения, как «Романс для виолончели» Р. Штрауса, «Венгерская рапсодия» Д. Поппера, «Вариации на тему рококо» П. Чайковского, и другие.

По ее словам, в рамках фестиваля запланировано проведение четырех концертов камерной музыки. Радовать публику будут не только мастера русской виолончельной школы, но и приглашенные музыканты из Белоруссии, Армении, КНР, Казахстана, Южной Кореи и других государств.

Отмечается, что международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого проходит с 2012 года. За прошедшие годы было проведено пять конкурсов. Данное мероприятие является единственным в России международным состязанием по специальности «виолончель».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Латвии назвал Балтийское море территорией НАТО
Лавров заявил о сомнениях в безобидности вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия назвала главные недостатки европейских армий
Российские клубы обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков
В России выявили 4896 случаев коронавируса
Мужчина сделал предложение возлюбленной в необычном месте и подвергся критике
Россия уничтожила нефтезавод для обеспечения военной техники ВСУ под Полтавой
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в мае
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 пунктов управления ВСУ
Крупнейшая судоходная компания России продала часть флота из-за долгов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.