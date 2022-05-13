Кремль прокомментировал информацию об отключении поставок газа в Финляндию

Песков назвал уткой информацию об отключении поставок газа в Финляндию

Публикации ряда СМИ о том, что Россия якобы с пятницы, 13 мая, отключит поставки газа в Финляндию, являются обычной уткой. Так эту информацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

За нюансами отношений между Россией и Финляндией по вопросу поставок газа он предложил обратиться к «Газпрому». Он отметил, что компания всегда неукоснительно исполняла свои обязательства перед другими странами, при этом подчеркнув, что поставки велись в том числе в страны, входящие в альянс НАТО.

Ранее финское издание Iltalehti сообщило, что в Хельсинки готовятся к отключению поставок российского газа, которое намечено на 13 мая. При этом правительство страны никак не комментировало эту информацию.

Во вторник, 10 мая, Финляндия подписала с Эстонией соглашение, согласно которому при необходимости страны смогут запрашивать друг у друга газ.