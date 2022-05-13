Производитель iPhone предупредил о сбоях поставок смартфонов

Reuters: основной поставщик Apple Foxconn рассказал о проблемах на производстве

Компания Foxconn заявила о проблемах на производстве и снижении прибыли. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты ссылаются на отчет топ-менеджеров компании, согласно которому выручка фирмы в текущем квартале может снизиться. В Foxconn объяснили это замедлением роста производства на фоне инфляции, снижением спроса, обострением проблем с цепочками поставок и карантином в Китае.

Представители корпорации предупредили о возможном сокращении производства — в том числе из-за сбоя поставок компонентов для смартфонов Apple. «Сейчас на рынке много неопределенностей», — отметили руководители компании. Также в Foxconn рассказали, что пандемия COVID-19 и карантин лишь отчасти повлияли на темпы производства, так как предприятия продолжают работу в режиме «замкнутого цикла». Однако ограничения оказали влияние на снижение спроса на продукцию на внутреннем рынке.

«Прогнозы подчеркивают настоятельную необходимость для компании сократить свою зависимость от смартфонов и бытовой электроники, которые составляют немногим более половины ее общего дохода», — отметили аналитики Reuters. По мнению экспертов, Foxconn может обратить повышенное внимание на выпуск запчастей для электромобилей.

В середине апреля Foxconn объявила о возобновлении выпуска iPhone. Ранее производство смартфонов Apple остановилось из-за карантина, введенного по причине вспышки коронавируса в Китае.