Производство iPhone в Китае восстановили

Bloomberg: Производитель iPhone в Китае Foxconn объявил о возобновлении работы

Foxconn, которая является одним из основных производителей смартфонов для Apple, объявила о возобновлении выпуска iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании заявили, что основной завод в Чжэнчжоу продолжает работу в обычном режиме. «Foxconn соблюдает меры местного правительства по борьбе с COVID-19», — отметили в сообщении. Журналисты рассказали, что производство техники для Apple восстановилось, однако на предприятии вынуждены соблюдать строгие меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Foxconn останавливала прием части заказов клиентов в марте.

В частности, местные власти объявили, что десятки тысяч сотрудников компании должны будут пройти тестирование на COVID-19 в четверг, 14 апреля. Аналитики Bloomberg отметили возобновление производства, но подчеркнули, что усиление борьбы с коронавирусом влияет на хрупкую цепочку поставок. Авторы отметили, что, согласно новому распоряжению властей, целые городские районы могут быть заблокированы после всего лишь нескольких положительных тестов на COVID-19.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) подтвердил в своем Twitter, что предприятия Foxconn продолжили работать в обычном режиме. «Потенциальное нарушение поставок стало серьезным риском, который Apple и инвесторы не могут игнорировать в обозримом будущем», — подчеркнул Ко.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что производство iPhone в Китае остановилось из-за вспышки коронавируса. В середине апреля один из крупных партнеров Apple в Китае — Pegatron — остановил производство техники на заводах в Шанхае и Куньшане.