Клинику Гусейна Гасанова оштрафовали за инъекции ботокса без лицензии

Клинику блогера Гасанова оштрафовали на 100 тысяч рублей за инъекции ботокса без лицензии

Косметологическую клинику Hide Clinic, принадлежащую популярному российскому блогеру Гусейну Гасанову и оказывающую услуги только мужчинам, оштрафовали на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в салон, расположенный в одной из башен столичного района Москва-Сити, была отправлена проверка. Так, в рамках ревизии выяснилось, что сотрудники заведения, зарегистрированного не как медорганизация, а как парикмахерская, делали клиентам-мужчинам инъекции ботокса, не имея лицензии.

Впоследствии клинике предъявили иск и в ходе судебного заседания было принято решение оштрафовать юридическое лицо на 100 тысяч рублей за нелегальное использование лекарственных препаратов.

Ранее в апреле бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) заявила о закрытии своего салона красоты в Москве. Предпринимательница отметила, что причинами послужили введенные в отношении России санкции, а также последствия пандемии коронавируса. Знаменитость пожаловалась на отсутствие дохода и необходимость вкладывать все полученные деньги в развитие бизнеса.