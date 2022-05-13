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Клинику Гусейна Гасанова оштрафовали за инъекции ботокса без лицензии

Клинику блогера Гасанова оштрафовали на 100 тысяч рублей за инъекции ботокса без лицензии

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Косметологическую клинику Hide Clinic, принадлежащую популярному российскому блогеру Гусейну Гасанову и оказывающую услуги только мужчинам, оштрафовали на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в салон, расположенный в одной из башен столичного района Москва-Сити, была отправлена проверка. Так, в рамках ревизии выяснилось, что сотрудники заведения, зарегистрированного не как медорганизация, а как парикмахерская, делали клиентам-мужчинам инъекции ботокса, не имея лицензии.

Впоследствии клинике предъявили иск и в ходе судебного заседания было принято решение оштрафовать юридическое лицо на 100 тысяч рублей за нелегальное использование лекарственных препаратов.

Ранее в апреле бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) заявила о закрытии своего салона красоты в Москве. Предпринимательница отметила, что причинами послужили введенные в отношении России санкции, а также последствия пандемии коронавируса. Знаменитость пожаловалась на отсутствие дохода и необходимость вкладывать все полученные деньги в развитие бизнеса.

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Карина Черных
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