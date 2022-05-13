Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android

Браузер Google Chrome перестал обновляться на Android у части российских пользователей

Браузер Google Chrome перестал обновляться у части российских пользователей на телефонах с операционной системой Android. На это обратило внимание РИА Новости.

При попытке обновить приложение в онлайн-магазине Google Play на экране появляется уведомление об ошибке. Пользователей просят повторить попытку или воспользоваться советами для устранения неполадок. Отмечается, что на данный момент неизвестно, является ли это технической ошибкой, или проблема носит постоянный характер.

8 апреля Минцифры России представило список социальных сетей и сервисов, которыми россияне смогут пользоваться вместо иностранных аналогов. В качестве браузера ведомство рекомендовало установить «Яндекс.Браузер» и Atom вместо Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari.