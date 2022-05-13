Стоимость популярного iPhone рухнула

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 11 подешевел в России до 38 тысяч рублей

Выпущенный в 2019 году смартфон Apple рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 11 с накопителем на 64 гигабайта рухнула до 38 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 60 тысяч рублей.

«Он был настолько популярен, что его признали мировым лидером по продажам в 2020 году», — напомнили журналисты. Авторы отметили, что девайс остается актуальным по настоящее время.

Представленный осенью 2019 года телефон получил 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей, процессор Apple A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и возможностью записи 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 3110 миллиампер-часов, GPS, NFC.

В начале мая журналисты издания Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт подешевел до 85 тысяч рублей. На старте продаж аппарат с 6,1-дюймовым OLED-экраном, чипом A15, тройной камерой оценивали в 100 тысяч рублей.