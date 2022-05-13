В Египте рассказали о планах России при снижении поставок газа в Европу

NP: Россия будет контролировать альтернативные источники газа для ЕС при снижении поставок

Россия постарается получить контроль над альтернативными источниками газа для Европейского союза (ЕС) при сокращении поставок в европейские страны. Об этом в статье для агентства NoonPost пишет обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда.

По его словам, Россия хочет не только минимизировать ущерб от санкций, но и сохранить свой статус «газового короля». Обозреватель считает, что таким образом Москва либо останется главным поставщиком энергоресурсов в Европу, либо попытается брать под контроль любой проект, который сочтет альтернативой своему газу. Так, публицист напомнил о том, что Россия проявила заинтересованность в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода «Нигерия-Марокко». Данный проект является частью планов Европы по снижению зависимости от поставок газа из России, считает он.

Помимо этого, обозреватель добавил, что с помощью инвестиций в проект Москва рассчитывает использовать свой огромный опыт в строительстве подводных трубопроводов и расширить влияние в Африке.

Ранее министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва рассказал, что Россия планирует финансировать строительство газопровода в Африке. По его словам, российские представители посетили офис министра на прошлой неделе. «Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил он журналистам. Он объяснил, что газопровод свяжет Африку с Европой, его длина составит 5,660 километров. Сильва уточнил, что администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года.

