Стало известно о желании России финансировать строительство газопровода в Африке

Нигерийский министр Сильва: Россия хочет инвестировать в постройку газопровода в Африке

Россия планирует финансировать строительство газопровода в Африке. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, пишет Reuters.

По его словам, российские представители посетили офис министра на прошлой неделе. «Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил он журналистам.

Он объяснил, что газопровод свяжет Африку с Европой, его длина составит 5,660 километров, что сделает его длиннейшим в мире. Сильва уточнил, что администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года. Предварительную стоимость проекта министр не раскрыл.

Планы о строительстве газопровода власти Нигерии и Марокко анонсировали еще в 2016 году.

Замена российскому газу

3 мая агентство Bloomberg узнало, что Европейский союз (ЕС) будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт российского природного газа, а также снизить зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году.

Как говорится в проекте документа ЕС, государства Африки, особенно в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, имеют неиспользованный потенциал сжиженного природного газа. По данным источников, в конце мая Европейская комиссия должна принять ряд мер, направленных на «энергетическое взаимодействие» с этими странами.

На фоне повышенного интереса к африканскому газу стало также известно о плане Испании реализовать отложенное в 2019 году проектирование газопровода Midcat. На Пиренейский полуостров приходится около 30 процентов мощностей Европы по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей частью ведется из месторождений в Северной Африке. Однако в страны ЕС по имеющемуся газопроводу доставляется небольшое количество ископаемого топлива.

Надежный поставщик

В марте министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера заявила, что Алжир готов поставлять больше природного газа в Европейский союз, если российские поставки топлива будут нарушены из-за спецоперации на Украине.

Если нам или нашим европейским партнерам понадобится больше газа, то они готовы его предоставить Тереса Рибера министр экологических преобразований Испании

Государственная энергетическая компания Алжира Sonatrach также заверила, что останется надежным поставщиком газа в Европу. Генеральный директор Туфик Хакка подтвердил, что компания готова поддержать своих европейских партнеров в случае «сложной ситуации». Однако поставки зависят от наличия избыточных объемов газа в Алжире, а за последнее десятилетие его внутреннее потребление резко возросло. В настоящее время страна сжигает больше топлива, чем экспортирует.