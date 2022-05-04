Стало известно о желании России финансировать строительство газопровода в Африке
Россия планирует финансировать строительство газопровода в Африке. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, пишет Reuters.
По его словам, российские представители посетили офис министра на прошлой неделе. «Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил он журналистам.
Он объяснил, что газопровод свяжет Африку с Европой, его длина составит 5,660 километров, что сделает его длиннейшим в мире. Сильва уточнил, что администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года. Предварительную стоимость проекта министр не раскрыл.
Планы о строительстве газопровода власти Нигерии и Марокко анонсировали еще в 2016 году.
Замена российскому газу
3 мая агентство Bloomberg узнало, что Европейский союз (ЕС) будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт российского природного газа, а также снизить зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году.
Как говорится в проекте документа ЕС, государства Африки, особенно в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, имеют неиспользованный потенциал сжиженного природного газа. По данным источников, в конце мая Европейская комиссия должна принять ряд мер, направленных на «энергетическое взаимодействие» с этими странами.
На фоне повышенного интереса к африканскому газу стало также известно о плане Испании реализовать отложенное в 2019 году проектирование газопровода Midcat. На Пиренейский полуостров приходится около 30 процентов мощностей Европы по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей частью ведется из месторождений в Северной Африке. Однако в страны ЕС по имеющемуся газопроводу доставляется небольшое количество ископаемого топлива.
Надежный поставщик
В марте министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера заявила, что Алжир готов поставлять больше природного газа в Европейский союз, если российские поставки топлива будут нарушены из-за спецоперации на Украине.
Если нам или нашим европейским партнерам понадобится больше газа, то они готовы его предоставить
Государственная энергетическая компания Алжира Sonatrach также заверила, что останется надежным поставщиком газа в Европу. Генеральный директор Туфик Хакка подтвердил, что компания готова поддержать своих европейских партнеров в случае «сложной ситуации». Однако поставки зависят от наличия избыточных объемов газа в Алжире, а за последнее десятилетие его внутреннее потребление резко возросло. В настоящее время страна сжигает больше топлива, чем экспортирует.