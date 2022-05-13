Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Китая раскритиковал эксплуатацию Латинской Америки и Африки странами Запада

Дипломат Чжао Лицзянь раскритиковал Запад за эксплуатацию Латинской Америки и Африки

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскритиковал эксплуатацию Латинской Америки и Африки странами Запада. Соответствующий пост он написал на своей странице в Twitter.

Дипломат опубликовал изображение карты мира, где на месте Южной Америки и Африки вырыты ямы, а на странах Северной Америки и Европы лежат монеты. «Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации», — подписал картинку Чжао Лицзянь. Как отмечает РИА Новости, цитата принадлежит американскому политологу левого толка Майклу Паренти.

Ранее Чжао Лицзянь обвинил Австралию, США и Великобританию в милитаризацию Океании. По его словам, «государства региона выражают по этому поводу большую обеспокоенность».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине на рекордную сумму
Сен-Пьер заявил о лжи главы UFC из-за боя с Нурмагомедовым
МИД Китая раскритиковал эксплуатацию Латинской Америки и Африки странами Запада
В Белом доме оценили возможность присоединения Украины к НАТО
Ведущий праздников оценил влияние пандемии на запросы москвичей
Европа испытала метановый двигатель для Vega E на замену украинскому
Назван возможный кандидат для обмена Виктора Бута
Белый дом призвал Сенат США срочно проголосовать за рекордную помощь Украине
Премьер Италии призвал Байдена позвонить Путину
В Латвии завели уголовные дела после событий у памятника Освободителям в Риге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.