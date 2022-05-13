МИД Китая раскритиковал эксплуатацию Латинской Америки и Африки странами Запада

Дипломат Чжао Лицзянь раскритиковал Запад за эксплуатацию Латинской Америки и Африки

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскритиковал эксплуатацию Латинской Америки и Африки странами Запада. Соответствующий пост он написал на своей странице в Twitter.

Дипломат опубликовал изображение карты мира, где на месте Южной Америки и Африки вырыты ямы, а на странах Северной Америки и Европы лежат монеты. «Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации», — подписал картинку Чжао Лицзянь. Как отмечает РИА Новости, цитата принадлежит американскому политологу левого толка Майклу Паренти.

Ранее Чжао Лицзянь обвинил Австралию, США и Великобританию в милитаризацию Океании. По его словам, «государства региона выражают по этому поводу большую обеспокоенность».