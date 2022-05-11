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Китай обвинил США в милитаризации Океании

Представитель МИД КНР Лицзянь обвинил США, Австралию и Британию в милитаризации Океании
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Австралия, США и Великобритания проводят милитаризацию Океании (южная часть Тихого океана), дестабилизируя ситуацию в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Австралия вместе с США и Великобританией формируют в регионе военный блок и поощряют гонку вооружений без обсуждения соответствующих вопросов со странами Океании», — заявил китайский дипломат.

Лицзянь отметил, что Канберра «проводит непрозрачную политику и прибегает к тайным манипуляциям». По его словам, «государства региона выражают по этому поводу большую обеспокоенность».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство китайской военной базы на Соломоновых Островах станет «красной линией» для Канберры и Вашингтона. Он добавил, что Австралия не потерпит иностранных военных баз у своих границ.

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Николай Чигасов
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