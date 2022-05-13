Жена арестованного за хищение миллиардов замминистра заявила о пропаже денег

Супруга заподозренного в хищении миллиардов замминистра сообщила о пропаже денег с карты

Жена арестованного по подозрению в превышении полномочий бывшего первого замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова заявила о пропаже денег с карты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «КП».

Женщина заявила, что кто-то крадет деньги с карты под видом мужа. Она рассказала, что некоторое время назад начала получать сообщения от супруга и по нехарактерным для него деталям переписки поняла, что с ней общается другой человек. Позже ей под видом службы безопасности банка позвонили мошенники, попытавшиеся выяснить важные для них детали. Вскоре она обнаружила пропажу средств со счета.

Ее супруга Александра Крутикова арестовали 16 апреля по делу о превышении должностных полномочий.Также обвинение было инкриминировано предполагаемому соучастнику чиновника экс-начальнику отдела министерства Александру Павлову. Еще одним фигурантом дела стал бывший директор компании «Азия Лес» Александр Пудовкин, его обвинили в мошенничестве и арестовали.

По данным следствия, в 2016 и 2018 годах он предоставил в Минвостокразвития подложные документы о том, что его компания якобы возвела объекты лесопромышленной инфраструктуры, за что получил от государства субсидии в размере 840 миллионов рублей.

Замминистра Крутиков и его подчиненный Павлов не провели проверку данных коммерсанта, утвердив перечисление его компании бюджетных средств, впоследствии похищенных.

Крутиков работал в Минвостокразвития с 2013 года. Покинул свой пост в 2021 году.