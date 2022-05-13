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В российском городе новая остановка упала на Mercedes

В Красногорске новая автобусная остановка упала на припаркованный Mercedes

В Красногорске автобусная остановка, которую поставили накануне, упала на припаркованный рядом Mercedes. Об этом сообщает «Подъем».

Владелица автомобиля рассказала изданию, что транспортное средство осталось все в царапинах, а также лишилось зеркала. По ее словам, мужчина, управляющий работниками, которые красят бордюры, объяснил, что новую остановку сделали накануне и не успели прикрутить к асфальту.

«Мы будем обращаться к городским властям. Мужчина, который приезжал, плакался и просил этого не делать, но я сказала, что мы будем этим заниматься, чтобы поднять шумиху», — сказала россиянка.

Девушка добавила, что в первую очередь хочет получить компенсацию от администрации города. Власти в свою очередь заявили изданию, что остановку восстановили, а причины ее падения установят правоохранительные органы.

Ранее в Москве на легковой автомобиль упали бетонные плиты с эстакады. Водитель оказался зажат в транспортном средстве, но при этом выжил. Его госпитализировали

Никита Абрамов
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