Бетонная плита с эстакады рухнула на машину в Москве

Бетонные плиты упали с эстакады на юге Москвы на проезжавший легковой автомобиль. Об этом во вторник, 22 февраля, со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны (ГОЧСиПБ) пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в районе 25-го километра Калужского шоссе. Уточняется, что водитель оказался зажат в транспортном средстве, но выжил. Его госпитализировали.

«С грузового автомобиля на эстакаде упала металлоконструкция на проезжающий под ней легковой автомобиль Kia», — со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет ТАСС.

По предварительным данным, причиной падения стало нарушение техники безопасности — металлические конструкции были плохо закреплены на грузовике.

На кадрах очевидцев с места, которые публикует РЕН ТВ, видно, что автомобиль получил значительные повреждения.

Ранее 22 февраля стало известно, что в Якутии на трассе «Колыма» из-за столкновения двух автомобилей погибли пять человек.